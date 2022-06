PSEB 12th result 2022: पंजाब बोर्ड 12वीं में 96%पास, टॉपर्स ने पाए 500 में से 497 अंक

PSEB 12th result 2022: पंजाब बोर्ड ने आज PSEB 12वीं का रिजल्ट 2022 घोषित कर दिया है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर कला, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए पंजाब बोर्ड 12वीं का परिणाम 2022 चेक कर सकते हैं. छात्र पंजाब बोर्ड 12वीं के परिणाम 2022 को दोपहर 3:30 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in के माध्यम से चेक कर सकेंगे. उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा जिसके बाद पीएसईबी 12 वीं के परिणाम 2022 टर्म 2 मार्कशीट देख सकेंगे.

कुल पास प्रतिशत 96.96 फीसदी

इस साल छात्रों का कुल पास प्रतिशत 96.96 प्रतिशत रहा. कक्षा 12 की परीक्षा में कुल 3,01,725 ​​छात्र उपस्थित हुए, जिनमें से 2,92,520 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है.

3 लड़कियों ने पहला स्थान हासिल किया

पीएसईबी परिणाम 2022 में 3 लड़कियों ने पहला स्थान हासिल किया है. जिसमें अर्शदीप कौर (Arshdeep Kaur of Ludhiana), अर्शप्रीत कौर (Arshpreet Kaur of Mansa) और कुलविंदर कौर (Kulwinder Kaur of Faridkot) ने 500 में से 497 अंक हासिल किए हैं.

पीएसईबी 12वीं कक्षा के परिणाम 2022 PSEB रिजल्ट कैसे जांचें

-आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in 2022 पर जाएं.

-होमपेज पर ‘पीएसईबी 12वीं रिजल्ट 2022’ लिंक पर क्लिक करें.

-रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें.

-‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

-12वीं कक्षा 2022 PSEB का परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

पीएसईबी 12वीं परिणाम 2022 एसएमएस से कैसे देखें

-एसएमएस टाइप करें: PB12<रोल नंबर>

-इस एसएमएस को 5676750 पर भेजें

-PSEB 12वीं का रिजल्ट 2022 नंबर पर भेजा जाएगा

ये हैं वो तीन लड़कियां जिन्होंने पहली रैंक हासिल की (punjab board top 3 toppers name)



