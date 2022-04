Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet: पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं एग्जाम की नई डेटशीट, इस Direct Link से करें चेक

Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के डेटशीट (Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet) में बदलाव किया है. इसके लिए PSEB ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए नई डेटशीट (Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet) भी जारी की है. छात्र जो इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे Punjab Board की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर डेटशीट (Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet) को डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.pseb.ac.in/en/regarding-revised-date-sheet-term-2-for-class-12th पर क्लिक करके भी कक्षा 12वीं की परीक्षा की डेटशीट (Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet) भी डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि कई विषयों की परीक्षा तिथियों को ‘प्रशासनिक कारणों’ के कारण रिवाइज्ड किया गया है. रिवाइज्ड शेड्यूल (Punjab Board PSEB 12th Exam 2022 New Date Sheet) के अनुसार पंजाब बोर्ड के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षा अब 24 अप्रैल को होम साइंस की परीक्षा के साथ शुरू होगी और 23 मई, 2022 को अर्थशास्त्र, सामान्य फाउंडेशन पाठ्यक्रम परीक्षा के साथ समाप्त होगी.

अन्य सभी परीक्षा तिथियां (तालिका में उल्लिखित नहीं) वही रहेंगी, जब तक कि पंजाब बोर्ड (Punjab Board) द्वारा अन्यथा न कहा गया हो. छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए वे PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in को चेक करते रहें. साथ ही छात्रों के परीक्षा के सभी दिनों में अपने एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्रों पर ले जाएं.

Tags: 12th Board exam, Board exams