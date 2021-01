Punjab College Reopening: पंजाब में शर्तों के साथ खुले विश्वविद्यालय-कॉलेज, जानें डिटेल

पंजाब सरकार (Government of Punjab) के निर्देशों के बाद आज गुरूवार 21 जनवरी से सभी निजी व सरकारी विश्वविद्यालय (Private and Government Universities)और कॉलेज खोल दिए गए हैं. इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सभी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को पत्र जारी कर दिया गया है. सरकार ने हॉस्टल आवंटन के लिए भी खास दिशा निर्देश जारी किए हैं.राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की तरफ से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन (Offline and Online) दोनों माध्यमों के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी. सेमेस्टर व सालाना परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएंगी. इसके साथ ही छात्रों को अपनी इच्छानुसार क्लासेज लगाने की छूट होगी और उन पर क्लास लगाने सम्बन्धी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा.प्रवक्ता ने आगे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए हॉस्टल खोले जाएंगे. हॉस्टल का कमरा प्रति विद्यार्थी या कमरे के साइज अनुसार अपेक्षित डिस्टेंसिंग (Expected Distancing) को ध्यान में रखते हुए अलॉट किया जाएगा. अलॉटमेंट के समय प्राथमिकता अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को दी जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में मेस व कैंटीन आदि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के मद्देनजर मुकम्मल सुरक्षा सावधानियां इस्तेमाल करते हुए जरूरत के अनुसार पूर्ण रूप में खोले जाएंगे.पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायतों के अनुसार विद्यार्थियों की सेफ्टी के मद्देनजर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों द्वारा केंद्र सरकार/पंजाब सरकार की तरफ से समय -समय पर जारी हिदायतों और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से कोविड -19 के चलते यूनिवर्सिटीज़ /कॉलेजों को फिर से खोलने संबंधी जारी हिदायतों का यथावत पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा.