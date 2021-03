Ranchi University Result: एमफिल, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी, ऐसे करें चेक

रांची. रांची विश्वविद्यालय के रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड अलायड साइंसेज (RINPAS) ने पीएचडी और एमफिल की प्रवेश परीक्षा के अगले दिन परिणाम भी जारी कर दिए. रविवार को आयोजित परीक्षा में कुल 201 छात्र शामिल हुए थे. छात्र अपने नतीजे विश्वविद्यालय की वेबसाइट ranchiuniversity.ac.in पर विजिट करके चेक कर सकते हैं.विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. आशीष कुमार झा ने बताया की पास हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और इंटरव्यू 25 और 26 मार्च को मोरहाबादी स्थित बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में होगा. छात्रों को सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ सुबह 10:00 बजे काउंसलिंग स्थल पर रिपोर्ट करने को कहा गया है.जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में कुल 180 छात्र शामिल हुए थे. जिसमें से सिर्फ 54 छात्र ही पास हो पाए हैं. वहीं, एमफिल इन साइकोलॉजिकल सोशल वर्क में 5 छात्र शामिल हुए थे. जिसमें से तीन पास हुए हैं. इसके अलावा पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की परीक्षा में 15 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. जिसमें से 10 पास हुए हैं. जबकि, पीएचडी इन साइकोलॉजिकल सोशल वर्क में केवल एक ही अभ्यर्थी ने ही क्वालीफाई किया है. रिम्स में एमफिल में सीटों की संख्या 12-12 है. पीएचडी में सीटों की संख्या 4-4 है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है.-सबसे पहले रांची विवि की वेबसाइट ranchiuniversity.ac.in पर क्लिक करें-होम पेज पर Result of written exam of M.Phil/Ph.D Entrance examination 2020 for RINPAS. लिंक पर क्लिक करें-अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी-अभ्यर्थी इस फाइल में अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं