राष्ट्रीय एकता दिवस क्विज: चेक करें अपनी नॉलेज, 7.5 मिनट में दें 10 सवालों के जवाब

Rashtriya Ekta Diwas Quiz: शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) की ओर से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @EduMinOfIndia पर राष्ट्रीय एकता दिवस क्विज (Rashtriya Ekta Diwas Quiz) के बारे में जानकारी दी गई है. ये क्विज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अन्य पहलुओं के बारे में है.

Rashtriya Ekta Diwas Quiz आपकी नॉलेज का टेस्ट लेगी. राष्ट्रीय एकता दिवस क्विज #EkBharatShreshthaBharat के विजन के अनुरूप यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है. इसे खेलने लिए नीचे दिए लिंक पर जाकर हिस्सा ले सकते हैं. इसमें 7.5 मिनट्स (450 सैकंड्स) में 10 सवालों के जवाब देनें होंगे.

इस लिंक पर क्लिक कर क्विज में लें हिस्सा

कैंडिडेट्स इस क्विज में 30 नवंबर तक हिस्सा ले सकते हैं.

यहां देखें ट्वीट-

#RashtriyaEktaDiwas Quiz is a unique platform to test your knowledge about India’s rich cultural heritage and other aspects. In sync with the vision of #EkBharatShreshthaBharat, the quiz is open to all Indian citizens.

Participate here : https://t.co/uAwIkd3xs0 @EBSB_Edumin pic.twitter.com/QVe8y4YtPd

— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) November 5, 2022