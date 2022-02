आर्किटेक्ट और अन्य पदों के लिए RBI एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UP Board Exam 2022 : यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर जरूरी अपडेट

RBI admit cards Link for architect and other posts: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आर्किटेक्ट के लिए ग्रेड ए औरअन्य पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए 2021-2022 एडमिट कार्ड जारी किए हैं. ग्रेड ए के अलावा जिन अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उनमें (i) ग्रेड ‘बी’ में कानूनी अधिकारी (ii) प्रबंधक – तकनीकी सिविल, Manager – Technical Civil (iii) Manager – Technical Electrical पद शामिल हैं. ये एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर हैं.

आर्किटेक्ट के लिए ग्रेड ए और अन्य पदों पर लिखित परीक्षा 6 मार्च, 2022 को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने प्रवेश पत्र rbi.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा की शिफ्ट में प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी. फोटो पहचान प्रमाण, प्रमाण पत्र, अंक-पत्रों पर दिखाई देने वाले नाम मेल खाने चाहिए.

जिन महिला उम्मीदवारों ने शादी के बाद अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदल लिया है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे एक फोटोकॉपी के साथ मूल विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

यदि प्रवेश पत्र / परीक्षा कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में दर्शाए गए नाम के बीच कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1. आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट-rbi.org.in पर जाएं.

2. होमपेज पर ‘रिक्रूटमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट’ देखें.

3. अब, 1 के पद के लिए प्रवेश पत्र पर क्लिक करें. कानूनी अधिकारी ग्रेड बी, प्रबंधक- तकनीकी सिविल, प्रबंधक- तकनीकी विद्युत या ग्रेड ए में आर्किटेक्ट के पद के लिए प्रवेश पत्र पर. एक नए पृष्ठ पर भेजा जाएगा.

4. लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

5. आरबीआई परीक्षा प्रवेश पत्र 2021-2022 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

Architect Grade A के लिए एडमिट कार्ड लिंक



