RPSC सबोर्डिनेट सर्विस इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2021 जारी, ये है डायरेक्ट लिंक

नई दिल्ली. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सोमवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 (Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exam 2018) के साक्षात्कार दौर के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया.जिन उम्मीदवारों ने आरपीएससी राज्य और अधीनस्थ सेवा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए क्वालीफाई किया वे अपने हॉल टिकट ऑनलाइन rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.आयोग की ओर से इंटरव्यू 31 मार्च से 7 मई 2021 तक आयोजित किए जाएंगे. RPSC Subordinate Services Interview admit card 2021 डाउनलोड करने के लिए लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/intsearch?Pie=RAS_2018_300_13032021-rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर "Whats New" सेक्शन में दिए लिंक "22/03/2021 - Interview Letter for Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Examination, 2018 पर क्लिक करें.-डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.-मांगी गई डिटेल भरकर लॉग इन करें.-RPSC सबोर्डिनेट सर्विस इंटरव्यू एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुलेगा.