Same Uniform: मिजोरम में सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव

Same Uniform: for all government schools in mizoram: मिजोरम में राज्य मानव संसाधन विकास (एचआरडी) बोर्ड ने इस पूर्वोत्तर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री लालचंदमा राल्ते की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखा गया. बोर्ड ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक ही वर्दी होने का सुझाव दिया.

बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं विधायक एल. थंगमाविया ने रविवार को कहा कि एचआरडी बोर्ड इस सप्ताह औपचारिक रूप से राज्य के शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपेगा.

बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं विधायक एल. थंगमाविया ने कहा कि सभी स्कूलों की एक समान वर्दी का प्रस्ताव लाने का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के पहनावे में ‘‘समानता’’ लाना है.

इससे पहले पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नीले और सफेद रंग की एक समान वर्दी की खबर आ चुकी है. इस राज्य के स्कूलों की पोशाक में राज्य सरकार का ‘बिस्वा बांग्ला’ लोगो भी होगा. सभी सरकारी स्कूलों के लिए नई वर्दी में एक जैसा नया प्रतीक चिन्ह (लोगो) पश्चिम बंगाल से संबंधित है. ‘बिस्वा बांग्ला’ लोगो साबित करेगा कि वर्दी राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है. यह (नई वर्दी) निजी स्कूलों के लिए नहीं, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के लिए है.

