नई दिल्ली (Spoken English Classes). किसी भी नई भाषा को सीखते समय थोड़ी परेशानी होती है. कई बार किसी भाषा में धुरंधर होने पर भी उसमें व्याकरण संबंधी कुछ गलतियां हो जाती हैं (English Grammar). लेकिन इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिस के साथ इनमें सुधार किया जा सकता है.

अंग्रेजी में Homophones शब्द किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं. ये ऐसे शब्द होते हैं, जिनकी स्पेलिंग और अर्थ अलग होते हैं, लेकिन ये सुनने में एक जैसे लगते हैं. इनकी वजह से लोगों को अंग्रेजी भाषा कठिन लगने लग जाती है (Homophones Examples with Meaning). नीचे लिस्ट में देखिए कुछ ऐसे ही शब्दों की लिस्ट.

1- Then/Than- यहां Then शब्द का मतलब है- उसके बाद और Than का इस्तेमाल तुलना करने के लिए किया जाता है.

2- To/too/two- To का इस्तेमाल Preposition या Adverb के तौर पर किया जाता है. इससे किसी चीज का मूवमेंट पता चलता है. वहीं, Too का इस्तेमाल किसी चीज की अधिकता बताने के लिए किया जाता है. Two का मतलब है दो.

3- By/Buy/Bye- By का मतलब होता है किसी चीज या जगह के पास से गुजरना, Buy मतलब खरीदना और Bye मतलब अलविदा कहना.

4- Principle/Principal- इन दो शब्दों में अक्सर कंफ्यूजन होता है. Principle का मतलब होता है नियम, कानून, गाइडलाइन, जबकि Principal किसी स्कूल के हेडमास्टर या ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, जो चीजों को मैनेज करता हो.

5- Waist/Waste- इन दो शब्दों में भी काफी कंफ्यूजन होता है. Waist का मतलब कमर होता है और Waste मतलब बर्बादी.

6- Week/Weak- इन दो शब्दों की वर्तनी बिल्कुल सेम है. Week का मतलब हफ्ता और Weak का कमजोर होना है.

7- Here/Hear- ये दोनों भी होमोफोन्स हैं. Here का मतलब यहां और Hear का सुनना होता है.

8- Be/Bee- इन दोनों शब्दों की स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग. Be एक Verb है, जिसका मतलब है कुछ होना. वहीं, Bee का अर्थ है मधुमक्खी.

9- Whole/Hole- इन दोनों शब्दों की वर्तनी कितनी भी एक जैसी लगे, अर्थ बिल्कुल अलग हैं. Whole का मतलब है किसी चीज का पूरा हिस्सा, जबकि Hole का अर्थ है गड्ढा या छेद.

10- Marry/Merry/Mary- Marry (मैरी), इसका अर्थ है शादी करना. Merry (मेरी), इसका अर्थ है खुशी मनाना और Mary एक नाम है.

