Study Tips: कॉलेज में रखें इन बातों का ध्यान, यादगार बन जाएगा पहला दिन

नई दिल्ली (Study Tips, College Tips For Freshers). कोरोना संक्रमण (Corona Cases In India) के मामले कम होने के साथ स्कूल-कॉलेज फिर से खुलने लगे हैं (College Reopen). कुछ छात्रों ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया (Online Admission Process) के साथ कॉलेज लाइफ की शुरुआत की थी और अब तक ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे (Online Education). लेकिन अब कई स्कूल-कॉलेज में छात्र फिर से आने लगे हैं. अगर आप भी कॉलेज फ्रेशर हैं तो ये टिप्स खास तौर पर आपके लिए हैं (College Tips For Freshers).

कई महीनों या शायद साल भर बाद खुलने वाले कॉलेज में जाने के लिए छात्र खासे उत्साहित हैं. जहां कुछ छात्र फिर से दोस्तों से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, वहीं कुछ नए माहौल और नए लोगों के बीच जाने से पहले घबरा रहे हैं. अगर कॉलेज में आपका फर्स्ट ईयर है तो आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे. जानिए, कॉलेज के पहले दिन कैसे रहना चाहिए (First Day Of College).

खत्म करें रैगिंग का डर

यह तो आप जानते ही होंगे कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है और इस पर बैन लगा हुआ है (Ragging In Colleges). हालांकि रैगिंग का इस्तेमाल आपस में परिचय बढ़ाने के लिए किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है. कई बार रैगिंग के दौरान हुई दोस्ती आजीवन बनी रहती है.

कॉन्फिडेंस से बनेगी बात

कॉलेज में पहले दिन से ही कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है. अगर सीनियर्स कुछ गलत करने के लिए कहें तो उन्हें बिना डरे मना कर दें. इससे आप नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने का मौका मिलेगा.

दोस्ती में न करें कंजूसी

आपकी तरह कॉलेज में सैकड़ों नए स्टूडेंट्स आए होंगे. ऐसे में क्लास के पहले दिन से ही सभी से बात करने की कोशिश करें. कोशिश करने पर ही आगे जाकर उनमें से कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा. जब तक आप आगे बढ़कर बात नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को जान भी नहीं पाएंगे.

आउटफिट्स का रखें ध्यान

कॉलेज के पहले दिन आपका आउटफिट आपकी पर्सनालिटी का आईना होता है. इसलिए उनका खास ख्याल रखें. कई लोग कपड़ों को देखकर आपके स्वभाव का आकलन करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं. पहले दिन खासतौर पर कंफर्टेबल कपड़े पहनें (College Outfit).

शालीन रखें अपनी भाषा

कॉलेज में किसी से भी बात करते समय अपनी भाषा का ख्याल रखें. कोई भी ऐसी बात न करें, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. किसी धर्म, वर्ग या राज्य के खिलाफ न बोलें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से भी बचें, जिनके अर्थ को तोड़ा-मरोड़ा जा सके.