Study Tips: सिलेबस को जल्दी याद कैसे करें? बहुत काम आएंगे ये टिप्स

नई दिल्ली (Study Tips, Board Exams 2023). बीते दो सालों से पढ़ाई का ट्रेंड बदलने के बाद इस साल चीजें नॉर्मल हुई हैं. साल 2022 में क्लासेस सामान्य तरीके से स्कूल में हुई थीं और परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में ही हो रही हैं. लेकिन इस स्टडी ट्रांजिशन (Study Transition) के बीच सभी स्टूडेंट्स अभी तक सहज नहीं हो पाए हैं.

अगर आप साल 2023 की किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो अब आपने फाइनल रिवीजन करना शुरू कर दिया होगा (Board Exams 2023). परीक्षाएं शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है. अब जो भी पढ़ें, उसे साथ-साथ रिवाइज भी करते जाएं (How To Learn Fast For Exam). जानिए सिलेबस को जल्दी याद करने के कुछ टिप्स.

सोने से पहले पढ़ना है जरूरी

आज-कल ज्यादातर बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं. जो भी स्टूडेंट्स रात में पढ़ाई करते हैं, उन्हें सोने से पहले कुछ नया पढ़ने के बजाय पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज़ करना चाहिए. इससे चीजें लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रहती हैं.

अपने खान-पान पर दें ध्यान

सिलेबस को याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, अच्छा भोजन करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि दिमाग और मन भी स्वस्थ रहता है.

नींद पर करें सही कंट्रोल

रोजाना गहरी नींद लेने से याद करने की क्षमता बढ़ती है. नींद पूरी होने से एकाग्र रहने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है. स्कूल या कोचिंग से आने के बाद दिन में कई घंटों तक न सोएं.

एक्सरसाइज से बनेगी बात

हर सुबह एक्सरसाइज या योग करने से याद करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. आप चाहें तो किसी आउटडोर एक्टिविटी में भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. इससे कुछ देर के लिए पढ़ाई से ध्यान हटेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे.

जगह का भी पड़ता है असर

पढ़ाई करते समय आपकी लोकेशन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है. कभी-कभी शोर-शराबे वाली जगह पर पढ़ाई न करें. अगर कमरे में टीवी चल रहा होगा या लोग बातें कर रहे होंगे तो आपका माइंड डायवर्ट हो जाएगा और आप पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाएंगे.

गैजेट्स से दूरी है जरूरी

आज-कल बच्चे ज्यादातर समय मोबाइल, टैब या लैपटॉप पर पढ़ाई करते हैं. परीक्षा से पहले यह आदत आपको परेशानी में डाल सकती है. बेहतर होगा कि पढ़ाई करते समय सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रख दें और सोशल मीडिया को भी गुडबाय कह दें.

