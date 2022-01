Study Tips: हर परीक्षा के लिए अहम है जनरल नॉलेज, इस तरह करें बेस्ट तैयारी

नई दिल्ली (Study Tips, How To Learn GK). स्कूल-कॉलेज से लेकर विभिन्न संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा तक में जीके (GK Questions) और करंट अफेयर्स (Current Affairs) से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं. किसी भी उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान को परखने के लिए अलग से एक सेक्शन होता है (GK Syllabus). अगर आप यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके स्ट्रॉन्ग करने के टिप्स और ट्रिक्स जरूर पता होने चाहिए (How To Learn GK Tips and Tricks).

टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (Kaun Banega Crorepati) सामान्य ज्ञान पर आधारित शो है. इसमें शामिल होने वाले कंटेस्टेंट से देश-दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है. कुछ ऐसा ही हाल प्रतियोगी परीक्षाओं का भी होता है. करियर में आगे बढ़ते रहने के लिए सामान्य ज्ञान (GK Questions) और करंट अफेयर्स (Current Affairs) पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है. आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपके आस-पास क्या हो रहा है या सदियों पहले भी ऐसा क्या हुआ था, जिसका प्रभाव इस पीढ़ी तक पर है.

1- दिनचर्या में शामिल करें न्यूजपेपर रीडिंग

प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को देश-दुनिया की पूरी खबर होनी चाहिए. इसलिए बेहतर रहेगा कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों के साथ ही आप अंतर्राष्ट्रीय अखबार भी पढ़ें (International News). रोजाना 1 घंटा न्यूजपेपर रीडिंग के लिए फिक्स रखें.

2- इंटरनेट से करें दोस्ती

जीके और करंट अफेयर्स (Current Affairs) से अप टु डेट रहने के लिए इंटरनेट के साथ दोस्ती एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है. वेब सर्फिंग के जरिए आप एक ही जगह पर देश-दुनिया की खबरें, विश्लेषण व अन्य जरूरी चीजें पा सकते हैं.

3- लिखकर बताएं अपनी राय

देश-दुनिया में घटने वाले अहम मुद्दों पर अपनी राय रखें. आप चाहें तो अखबारों के रीडर्स कॉर्नर या एडिटोरियल पेज के लिए भी अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी जीके स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी.

4- क्विज में लेते रहें हिस्सा

क्विज (GK Quiz) और जीके गेम्स (GK Games) में भाग लेने से अपनी तैयारी के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है. आपको इस तरह की प्रतियोगिताओं में जरूर भाग लेना चाहिए. इससे खेल-खेल में बहुत चीजें पता चल जाएंगी.

