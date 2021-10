Study Tips: 5 मिनट में याद हो जाएंगी कठिन चीजें भी, दिमाग में फिट कर लें ये ट्रिक्स

नई दिल्ली (Study Tips, CBSE Board Exam 2022): बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है (CBSE Board Exam 2022). सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेटशीट और सिलेबस जारी कर दिया है (CBSE Board Exams Syllabus). ऐसे में ज्यादातर छात्र स्ट्रेस की स्थिति में होंगे. कई बार ज्यादा तनाव लेने के कारण याद की हुई चीजें भी दिमाग से निकल जाती हैं. ऐसे में परेशानी भी बढ़ जाती है. अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को याद रखने में ये मेमोरी टिप्स (Memory Tips) आपके काम आ सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2022) का समय काफी टेंशन वाला होता है. इस सेशन में भी ज्यादातर छात्रों ने ऑनलाइन एजुकेशन (Online Education) के माध्यम से बोर्ड का सिलेबस (Board Exam Syllabus) पूरा किया है. इसकी वजह से भी वे काफी परेशान हैं. जानिए सिलेबस को बिना रटे याद करने के खास टिप्स.

माइंड पैलेस टेक्नीक से करें याद

माइंड पैलेस टेक्नीक में कोई भी दो चीजों को रिलेट करके याद रखना होता है. BBC सीरियल नाम के एक शो में शेरलॉक होम्स (Sherlock Holmes) ने इस तरीके के बारे में बताया था. इसमें आपको कोई भी दो या तीन चीजों को अपने हिसाब से रिलेट करके दिमाग में स्टोर करना होता है.

उदाहरण

सलीम अली को ‘बर्ड मैन ऑफ इंडिया’ (Bird man of India) के नाम से जाना जाता है. इसको ऐसे याद कर सकते हैं- सलीम और अली नाम के दो लड़के हैं. फिर इंडिया मैप में जाकर रिलेट करिए कि वे दोनों चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं. फिर अचानक सलीम अली चिड़िया बन गया. ऐसे उसका नाम ‘बर्ड मैन ऑफ इंडिया’ हो गया. शुरुआत में जरा मुश्किल हो सकती है लेकिन रोजाना प्रैक्टिस करने से इसकी आदत हो जाएगी.

गाने की तरह करें याद

फिल्मों के नाम या गाने लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रह जाते हैं. इसी तरीके से फिजिक्स/केमिस्ट्री के फॉर्मूले या हिस्ट्री के जरूरी साल याद रखे जा सकते हैं. इसे एक उदाहरण से समझिए.

उदाहरण

हां H

ली Li

ना Na

को मिल गई Ko

रूबी Ruby

She Cs

Is fire. Fr

अब इसे एक साथ गाने की तरह याद करें – हां लेना को मिल गई रूबी, She is fire. ऐसे ही किसी भी चीज को संगीत या काव्य के रूप में याद रख सकते हैं.

बन जाएं खुद के टीचर

चैप्टर्स को याद रखने के लिए खुद को पढ़ाना शुरू कर दीजिए. इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीजें भी याद हो जाएंगी. आप चाहें तो शीशे के सामने खड़े होकर भी बोलकर याद कर सकते हैं. इससे चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं.