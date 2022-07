सुब्रतो बागची: 65 की उम्र में DU से एग्जाम देकर अपनी डिग्री करेंगे पूरी ये सफल बिजनेसमैन

Subroto Bagchi to complete his degree from DU: ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और माइंडट्री के सह-संस्थापक सुब्रतो बागची हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर में अपना डिग्री कोर्स पूरा करना चाहते रहे हैं. बागची ने 1978 में डीयू में दाखिला लिया था. लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश करनी पड़ी थी. दशकों बाद, डीयू ने पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय के शताब्दी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपनी डिग्री परीक्षा पूरी करने का अवसर दिया. बागची अब 65 वर्ष के हैं. इस डिग्री का पूरा होना उनके युवावस्था के सपने को पूरा करेगा.

छठा सेमेस्टर अधूरा रह गया

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “मुझे लॉ सेंटर में नामांकित किया गया था, जो 1978 में मंदिर मार्ग पर हुआ करता था. उस समय भारतीय आईटी उद्योग पनप रहा था और मैं काम की तलाश में था. पहले मैं कोलकाता गया, फिर बेंगलुरु गया और फिर अमेरिका में सिलिकॉन वैली गया. तब तक छह साल बीत चुके थे और मेरा छठा सेमेस्टर अधूरा रह गया था. मुझे परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था.

अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में होगी “शताब्दी” परीक्षाएं

बागची अकेले नहीं है जो डिग्री कोर्स पूरा करने के इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं. अपने शताब्दी समारोह के एक हिस्से के रूप में, डीयू उन लोगों को अनुमति दे रहा है जिन्होंने अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है, लेकिन डिग्री अधूरी है, इस साल अक्टूबर और अगले साल मार्च में होने वाली “शताब्दी” परीक्षाओं में शामिल होने के लिए. डीयू द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 8,500 से अधिक उम्मीदवारों ने इन एग्जाम्स के लिए साइन अप किया है.

विश्वविद्यालय प्रत्येक उम्मीदवार की समयरेखा और उस समय प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करेगा.

सुब्रतो बागची ने ट्विटर के जरिए भी दी जानकारी-





इतने वर्षों के बाद उन्होंने अपनी कानून की डिग्री नेने का फैसला क्यों किया

बागची ने कहा, “मेरे जीवन और काम को देखते हुए, कोई यह नहीं सोचेगा कि मुझे डिग्री न लेने का पछतावा है. लेकिन यह काफी हद तक सच है. जब जब मैंने लॉ सेंटर में पूरे किए गए पांच सेमेस्टर की मार्कशीट देखी, तो मेरा दिल दुखा. मैं अपनी जवानी के इस अधूरे काम को पूरा करना चाहता था. अब परीक्षा देना मेरे जीवन के एकमात्र अधूरे काम पूरा होगा. मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे हजारों लोग फिर से अपने सपनों को फॉलो करने के लिए प्रेरित होंगे.

ये भी पढ़ें-

BSF में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, होना चाहिए ये क्वालिफिकेशन

रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए इन पदों पर निकली वैकेंसी, 45000 होगी सैलरी

Tags: Delhi University, Education news, Trending news