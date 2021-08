Sainik Schools: देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे अब लड़कियों के लिए भी खोले जाएंगे

नई दिल्ली. all Sainik Schools will now open for girls: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे अब लड़कियों के लिए भी खोले जाएंगे.

देश में इस समय 33 सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा हैं.

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को अपने भाषण में कहा कि ढाई साल पहले मिजोरम में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले का पहला प्रयोग किया गया था. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने अब फैसला किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूल देश की बेटियों के लिए भी खोले जाएंगे.’’

सैनिक स्कूलों का संचालन सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा किया जाता है जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आती है. सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना था.

ये भी पढ़ें-

NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष 15 विश्वविद्यालयों की लिस्ट यहां देखें

DU Admission 2021: DU में एडमिशन के लिए जरूरी हैं इतने फीसदी मार्क्स, डिटेल