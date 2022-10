THE Rankings 2023: IISc एक बार फिर बना भारत का नंबर 1 संस्थान, यहां देखें पूरी लिस्ट

THE Rankings 2023: भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) के THE World University Rankings 2023 में भारत के नंबर 1 संस्थान में शुमार हो गया है. इसी के साथ IISc बेहतरीन विश्वविद्यालय के लिस्ट में अपना स्थान बना लिया है. इस बीच, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर सहित प्रमुख IIT ने रैंकिंग मापदंडों में ‘पारदर्शिता’ के मुद्दों का हवाला देते हुए लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग का बहिष्कार करना जारी रखा है. THE की 2023 रैंकिंग में शामिल 75 संस्थानों के साथ भारत इस सूची में छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है.

पांच भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है. इनमें IISc बेंगलुरु, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैसूर; शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, सोलन, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम शामिल हैं.

IISc को पिछले साल की तुलना में एक रैंकिंग बैंड की छलांग लगाते हुए 251-300 के ब्रैकेट में रखा गया है. MGU, जो तीसरे स्थान पर था, वह दो रैंकिंग बैंडों की छलांग लगाई, जो वर्ष 2022 की रैंकिंग में 601-800 से नवीनतम टैली में 401-500 तक पहुंच गया. कुल मिलाकर 22 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 800 रैंक से नीचे जगह बनाई है. इनमें से तीन इस रैंकिंग लिस्ट में नए शामिल हुए थे.

THE World University Rankings 2023 में शामिल संस्थान

भारतीय विज्ञान संस्थान- 251-300

जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च- 351-400

शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज- 351-400

अलगप्पा विश्वविद्यालय- 401-500

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय- 401-500

आईआईटी, रोपड़- 501-600

आईआईएफटी, हैदराबाद- 501-600

जामिया मिल्लिया इस्लामिया- 501-600

सविता विश्वविद्यालय- 501-600

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) 601-800

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- 601-800

ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी- 601-800

आईआईटी इंदौर- 601-800

आईआईआईटी, दिल्ली- 601-800

जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय- 601-800

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय- 601-800

कलासलिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी- 601-800

केआईआईटी विश्वविद्यालय- 601-800

एमएम विश्वविद्यालय- 601-800

एनआईटी सिलचर- 601-800

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय- 601-800

थापर इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी- 601-800

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 104 देशों और क्षेत्रों के 1,799 विश्वविद्यालय शामिल हैं. रैंकिंग 13 मापदंडों पर आधारित है जो चार क्षेत्रों में एक संस्थान के प्रदर्शन को मापते हैं. इनमें टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफर और इंटरनेशनल आउटलुक शामिल हैं.

