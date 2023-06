Top Colleges in India for B.Tech and MBA: भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में बीटेक और एमबीए सबसे पसंदीदा कोर्सेस में से एक है. ग्रेजुएशन और 12वीं के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बीटेक और एमबीए करते हैं. लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको इस बात की जानकारी जरूर लेनी चाहिए, कि संबंधित फील्ड में देश के टॉप कॉलेज और युनिवर्सिटीज कौन सी हैं. पूरी सूचना के साथ ही आपको अपने संस्थान का चयन करना चाहिए.

ऐसे में आपकी मदद के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि, देश में बीटेक और एमबीए के लिए बेस्ट कॉलेज कौन से हैं. गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 जारी कर दी है. जिसके अनुसार ओवरऑल कैटिगरी में आईआईटी मद्रास हमारे देश का सबसे बेहतरीन संस्थान है. वहीं आईआईएससी बैंगलोर सबसे अच्छी युनिवर्सिटी है.

Top Colleges in India for B.Tech: बीटेक के लिए ये हैं टॉप कॉलेज

वहीं अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो इसमें भी आईआईटी मद्रास सबसे बेस्ट है. इसे इंजीनियरिंग के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 दी गई है. वहीं दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली और तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है. इसके बाद आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, एनआईटी तिरुचिरापल्ली एवं जादवपुर विश्वविद्यालय का नाम आता है. नीचे देखें टॉप -10 की रैंकिंग.

रैंक संस्थान 1 आईआईटी मद्रास 2 आईआईटी दिल्ली 3 आईआईटी बॉम्बे 4 आईआईटी कानपुर 5 आईआईटी रुड़की 6 आईआईटी खड़गपुर 7 आईआईटी गुवाहाटी 8 आईआईटी हैदराबाद 9 एनआईटी तिरुचिरापल्ली 10 जादवपुर विश्वविद्यालय

Top Colleges in India for MBA: एमबीए के लिए टॉप कॉलेज

वही एमबीए के लिए आईआईएम अहमदाबाद अपने देश में सबसे बेस्ट हैं. इसे रैंक 1 दी गई है. वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कोझीकोड शामिल हैं. इसके बाद आईआईएम कलकत्ता, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, आईआईएम इंदौर, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और आईआईटी बॉम्बे का स्थान आता है. नीचे देखें टॉप 10 की रैंकिंग.

संस्थान रैंक आईआईएम अहमदाबाद 1 आईआईएम बैंगलोर 2 आईआईएम कोझिकोडे 3 आईआईएम कलकत्ता 4 आईआईटी दिल्ली 5 आईआईएम लखनऊ 6 राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई 7 आईआईएम इंदौर 8 एक्सएलआरआई-जेवियर स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट 9 आईआईटी बॉम्बे 10

