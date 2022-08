Top MBA Colleges in India: ये हैं देश के टॉप 10 MBA कॉलेज, जानिए कितनी लगती है फीस

हाइलाइट्स ज्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से पहले कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बारे हर एक चीज़ पर विचार और विमर्श करते है की कौन सा कॉलेज और इंस्टिट्यूट उनके करियर और प्लेसमेंट के लिए सही रहेगा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, लखनऊ एस पी जैन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मुंबई

नई दिल्लीः Top MBA Colleges in India, Top MBA Colleges in India with Fees: आप कॉर्पोरेट लाइन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी MNC में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं तो आपको MBA ज़रूर करना चाहिए. अगर आप किसी भी कॉलेज में MBA के लिए एडमिशन लेते हैं, तो ध्यान रहे कॉलेज की रैंकिंग भी आपके करियर में बहुत माइने रखती है.

ज्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से पहले कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बारे हर एक चीज़ पर विचार और विमर्श करते है की कौन सा कॉलेज और इंस्टिट्यूट उनके करियर और प्लेसमेंट के लिए सही रहेगा. जाहिर है,की बेहतर भविष्य, बेहतर कॉलेज से ही तैयार किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: वनीला Vivo V25 गीकबेंच प्लैटफॉर्म पर आया सामने, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग

टॉप 10 MBA कॉलेज की लिस्ट

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलोर

कर्नाटक में स्थिर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट है जो अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है. बता दें, इस इंस्टिट्यूट की स्थापना सन 1973 ई. में हुई थी. इस इंस्टिट्यूट का उद्देश्य भारत में मैनेजमेंट शिक्षा को बढ़ावा देना था. फीस की बात करें तो आपको लगभग 18-25 लाख रूपए तक खर्च करने होंगे.

कर्नाटक में स्थिर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट है जो अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है. बता दें, इस इंस्टिट्यूट की स्थापना सन 1973 ई. में हुई थी. इस इंस्टिट्यूट का उद्देश्य भारत में मैनेजमेंट शिक्षा को बढ़ावा देना था. फीस की बात करें तो आपको लगभग 18-25 लाख रूपए तक खर्च करने होंगे. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, अहमदाबाद

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, अहमदाबाद अपने बेहतरीन शिक्षा प्लेटफार्म और प्लेसमेंट के लिए पूरे इंडिया में दुसरे नंबर पर प्रसिद्ध है. इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 11 दिसंबर 1961 को हुई थी. यहां से MBA किए हुए स्टूडेंट्स का दर्जा बाकी इंस्टीट्यूट के तुलना में कई ज्यादा होता है. इसका श्रेय इंस्टिट्यूट के एजुकेशन सिस्टम को जाता है. इसमें आपको 20 से 28 लाख फीस देनी होगी.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, अहमदाबाद अपने बेहतरीन शिक्षा प्लेटफार्म और प्लेसमेंट के लिए पूरे इंडिया में दुसरे नंबर पर प्रसिद्ध है. इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 11 दिसंबर 1961 को हुई थी. यहां से MBA किए हुए स्टूडेंट्स का दर्जा बाकी इंस्टीट्यूट के तुलना में कई ज्यादा होता है. इसका श्रेय इंस्टिट्यूट के एजुकेशन सिस्टम को जाता है. इसमें आपको 20 से 28 लाख फीस देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोलकत्ता

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोलकत्ता बेस्ट इंस्टिट्यूट में तीसरी श्रेणी में आता है. इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन फैसिलिटी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलती है. इस कॉलेज की स्थापना 1961 में हुई थी. जिसका मुख्य उद्देश्य कोलकातावासियों को मैनेजमेंट से जुड़ी बेहतर शिक्षा प्रदान करना था. इसमें आपको MBA के लिए 15 से 25 लाख फीस देनी होगी.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोलकत्ता बेस्ट इंस्टिट्यूट में तीसरी श्रेणी में आता है. इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन फैसिलिटी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलती है. इस कॉलेज की स्थापना 1961 में हुई थी. जिसका मुख्य उद्देश्य कोलकातावासियों को मैनेजमेंट से जुड़ी बेहतर शिक्षा प्रदान करना था. इसमें आपको MBA के लिए 15 से 25 लाख फीस देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, लखनऊ

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, लखनऊ अपना खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम करवाता है. यह इंस्टिट्यूट पूरे देश में मैनेजमेंट स्टडीज के लिए चौथा बेस्ट कॉलेज है. यहां आपको अच्छे कैंपस प्लेसमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं. इस इंस्टिट्यूट में आपको 18 से 25 लाख तक देनी होगी.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, लखनऊ अपना खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम करवाता है. यह इंस्टिट्यूट पूरे देश में मैनेजमेंट स्टडीज के लिए चौथा बेस्ट कॉलेज है. यहां आपको अच्छे कैंपस प्लेसमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं. इस इंस्टिट्यूट में आपको 18 से 25 लाख तक देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, इंदौर

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थिर है, ओस इंस्टिट्यूट की स्थापना सन 1996 में हुई थी. यह इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध संस्थान है, जो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर प्लेसमेंट प्रदान किया है. इस इंस्टिट्यूट में आपको 12 से 23 लाख के बिच फीस देनी होगी.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थिर है, ओस इंस्टिट्यूट की स्थापना सन 1996 में हुई थी. यह इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध संस्थान है, जो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर प्लेसमेंट प्रदान किया है. इस इंस्टिट्यूट में आपको 12 से 23 लाख के बिच फीस देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोझीकोड, केरला

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोझीकोड का कैंपस लगभग 112.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है. केरल के प्राचीन शहर काली कट के कुन्नमंगलम क्षेत्र में दो पहाड़ियों पर ये इंस्टिट्यूट स्थित है. ये कैंपस देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है. जो दक्षिण भारत में एक अच्छे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में मशहूर है. इस इंस्टिट्यूट में आपको 15 से 22 लाख के बिच फीस देनी होगी.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोझीकोड का कैंपस लगभग 112.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है. केरल के प्राचीन शहर काली कट के कुन्नमंगलम क्षेत्र में दो पहाड़ियों पर ये इंस्टिट्यूट स्थित है. ये कैंपस देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है. जो दक्षिण भारत में एक अच्छे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में मशहूर है. इस इंस्टिट्यूट में आपको 15 से 22 लाख के बिच फीस देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, उदयपुर, राजस्थान

संस्थान में ये इंस्टिट्यूट आधिकारिक तौर पर 2011 में खोला गया था, अक्टूबर 2016 में डियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, उदयपुर के बालिचा क्षेत्र में 300 एकड़ भूमि बनाया गया है. ये भारत के सबसे प्रमुख इंस्टिट्यूट में से सातवे नंबर पर है. इसमें आपको एडमिशन के दौरान 75 हजार रुपए जमा करवाने होंगे. इसके बाद आपको पहले सेमेस्टर में 2.57 लाख और बाकी 5 सेमेस्टर में 2.67 लाख रुपए फीस देनी होगी.

संस्थान में ये इंस्टिट्यूट आधिकारिक तौर पर 2011 में खोला गया था, अक्टूबर 2016 में डियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, उदयपुर के बालिचा क्षेत्र में 300 एकड़ भूमि बनाया गया है. ये भारत के सबसे प्रमुख इंस्टिट्यूट में से सातवे नंबर पर है. इसमें आपको एडमिशन के दौरान 75 हजार रुपए जमा करवाने होंगे. इसके बाद आपको पहले सेमेस्टर में 2.57 लाख और बाकी 5 सेमेस्टर में 2.67 लाख रुपए फीस देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, तिरुचिरापल्ली, तमिल नाडू

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, तिरुचिरापल्ली को आईआईएम त्रिची के नाम से भी जाना जाता है. ये भारत के तमिलनाडु शहर में स्थित एक मैनेजमेंट स्कूल है. ये इंस्टिट्यूट साल 2011 में स्थापित हुआ था. इस इंस्टिट्यूट में आपको MBA कोर्स के लिए लगभग 12 लाख से 20 लाख फीस देनी होगी.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, तिरुचिरापल्ली को आईआईएम त्रिची के नाम से भी जाना जाता है. ये भारत के तमिलनाडु शहर में स्थित एक मैनेजमेंट स्कूल है. ये इंस्टिट्यूट साल 2011 में स्थापित हुआ था. इस इंस्टिट्यूट में आपको MBA कोर्स के लिए लगभग 12 लाख से 20 लाख फीस देनी होगी. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, रायपुर

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, रायपुर की स्थापना भारत सरकार ने 2010 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की. बता दें, छत्तीसगढ़ अपने समृद्ध खनिज, प्राकृतिक स्थानीय और वन, संसाधनों के साथ भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए राज्यों में से एक है.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, रायपुर की स्थापना भारत सरकार ने 2010 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की. बता दें, छत्तीसगढ़ अपने समृद्ध खनिज, प्राकृतिक स्थानीय और वन, संसाधनों के साथ भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए राज्यों में से एक है. एस पी जैन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मुंबई

Sएस पी जैन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई के टॉप इंस्टिट्यूट में से एक है. और भारत में ये इंस्टिट्यूट टॉप 10 में से एक है. इसकी स्थापना सन 1981, मुंबई में की गई थी. बता दें, इस कॉलेज की कैंपस फैसिलिटी सबसे बेहतर मानी जाती है. इसमें आपको 16 लाख फीस देनी होगी. इस कॉलेज में आपको MBA के लिए लगभग 18 लाख रूपए बतौर फीस देनी होगी.

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर आ रहा है Group से जुड़ा नया फीचर, यूज़र्स को मिली नई सुविधा

Tags: Career, Career Guidance, Longest Careers