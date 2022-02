UGC clarification against fake notice: ऑफलाइन परीक्षा पर 'फर्जी' नोटिस के खिलाफ UGC ने जारी किया स्पष्टीकरण

UGC clarification against fake notice: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक सर्कुलर के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. सर्कुलर में दावा किया गया है कि सभी विश्वविद्यालय ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करेंगे. यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि जो सर्कुलर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है वह फर्जी है. फर्जी नोटिस के संबंध में स्पष्टीकरण यूजीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. नोटिस के साथ लिखा है, “यह सार्वजनिक नोटिस #FAKE है! विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है.

फर्जी नोटिस में दावा किया गया था कि “जैसा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय COVID-19 प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए ऑफ़लाइन परीक्षाएं ली जा सकती हैं. फर्जी नोटिस में लिखा है, इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे COVID-19 प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए सभी वर्तमान और भविष्य की सेमेस्टर परीक्षाओं को अपने घरेलू केंद्रों में ऑफ़लाइन आयोजित करें. फर्जी सर्कुलर में कहा गया है, “विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी के लिए उचित एहतियाती कदम उठाएं. “

यूजीसी ने ट्वीट किया, “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है”. स्पष्ट करते हुए कि आयोग ने लिखा ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की गई है.

इस बीच, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) 7 फरवरी, 2022 से सभी विषयों के लिए ऑफ़लाइन कक्षाएं फिर से शुरू कर दी हैं. सभी शैक्षणिक, शिक्षण और सीखने की गतिविधियों और पुस्तकालय सेवाओं को ऑफ़लाइन शुरू कर दिया गया है.

यहां पढ़ें ट्वीट-

A public notice regarding offline examinations in universities is circulating on social media & claims to be issued by @ugc_india

➡️This public notice is #FAKE!

➡️University Grants Commission has NOT issued any such notice. pic.twitter.com/S6ysKT5TIU

— UGC INDIA (@ugc_india) February 6, 2022