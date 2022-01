UGC NET 2021 Answer Key: आंसर की ugcnet.nta.nic.in जारी, यहां से करें डाउनलोड

UGC NET 2021 Answer Key: राष्ट्रीय परिक्षण एजेंसी, NTA ने UGC NET 2021 की प्रोविजनल आंसर की (UGC NET 2021 Answer Key) जारी कर दी है. UGC NET 2021 की दिसंबर एवं जून साइकिल में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की (UGC NET 2021 Answer Key) चेक कर सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार 24 जनवरी, 2021 तक आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

गौरतलब है कि दिसंबर 2020 और जून 2021 के लिए UGC NET की परीक्षा तीन फेज में आयोजित की गई थी. जिसमें पहला फेज 1 से 20 नवंबर एवं 5 दिसंबर, 2021 तक आयोजित किया गया था. वहीं फेज 2, 24 से 27 दिसंबर, 2021 के बीच और फेज 3, 4 एवं 6 जनवरी को आयोजित किया गया था. तीसरे फेज में कन्नड़ की पुन: परीक्षा भी आयोजित की गई थी. फ़िलहाल सभी विषयों की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इसे कैसे डाउनलोड करना है इसके आसान स्टेप्स नीचे दिए जा रहे हैं.

UGC NET 2021 Answer Key: ऐसे करें आंसर की डाउनलोड

-सबसे पहले ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

-अब “Display of Key Challenge for UGC NET December 2020 and June 2021” पर क्लिक करें.

-अनिवार्य डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

-आंसर की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

-इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकल लें.

