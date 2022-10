Ph.D के स्टूडेंट्स फेक विज्ञापनों से रहें सावधान, UGC ने जारी किया अहम नोटिस

UGC notice for PhD students: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी (University Grants Commission) ने पीएचडी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. ये नोटिस पीएचडी छात्रों को आगाहव करने के लिए है. दरअसल एडुटेक कंपनियों द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन पीएचडी कार्यक्रमों के विज्ञापनों द्वारा स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है.

आयोग ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर साफ कहा है कि छात्रों किसी भी विदेशी शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से एडुटेक कंपनियों द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों के विज्ञापनों से गुमराह नहीं हो. ये ऑनलाइन कार्यक्रम यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं.

आयोग के पास पहले से ही छात्रों को पीएच.डी डिग्री प्रदान करने की अपनी प्रक्रिया है. पीएचडी डिग्री यूजीसी विनियम, 2016 के मुताबिक दी की जाती है. नोटिस के अनुसार, पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए यूजीसी के नियमों का सभी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को पालन करना अनिवार्य है.

यह जानकारी यूजीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की. यूजीसी ने ट्वीट में लिखा है, “यूजीसी छात्रों और जनता को सलाह देता है कि वे विदेशी शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से एडुटेक कंपनियों द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन पीएचडी कार्यक्रमों के विज्ञापनों से गुमराह न हों. देखें ट्वीट-

UGC advises Students and public, at large, not to be misled by advertisements for online Ph.D programmes offered by EduTech Companies in collaboration with Foreign Educational Institutes.

For more details please see the attached public notice. @PMOIndia pic.twitter.com/RlP33Ziv7B

— UGC INDIA (@ugc_india) October 28, 2022