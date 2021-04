University Exam 2021: उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी स्थगित, चेक करें डिटेल

UP Board Exam 2021 Postpone: उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं के अलावा सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक स्थगित कर दी हैं. डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से ये सूचना दी गई है.देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने सीबीएसई (CBSE) 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया है. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आठ मई से शुरू होनी थी.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट (UP Board 10th 12th Exams 2021) की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं. 2021 की हाईस्कूल की परीक्षा के लिए कुल 29, 94312 और इंटरमीडिएट के लिए 26, 09501 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं.ये भी पढ़ें- Board Exams 2021: सीबीएसई के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल समेत 7 राज्यों में परीक्षाएं स्थगित

CISCE Board Exam 2021: बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला जल्द, जानें डिटेल गुरुवार को टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया. उन्होंने कहा कि जब हालत सुधरेंगे तो मई में नयी तारीख़ों पर विचार किया जाएगा. साथ ही उन्होंने 15 मई तक कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल व कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया.बुधवार को केंद्र सरकार ने सीबीएसई हाई स्कूल की परीक्षा रद्द ,जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी. केंद्र सरकार के फैसले के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के टालने के संकेत दिए थे. उनका कहना था कि यूपी के परिप्रक्ष्य में निर्णय लेना आसान नहीं है. उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रयागराज का बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक बोर्ड है, जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 56-57 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष बैठते हैं. हमारी परीक्षाएं 24 अप्रैल से निर्धारित थीं, जिनको कोरोना का संक्रमण देखते हुए 8 मई से निर्धारित किया था.