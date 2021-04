UP Board 10th 12th Exam 2021: 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, जानें कब आएगी नई तारीखें

नई दिल्ली. UP Board 10th 12th Exam 2021: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित (UP Board 10th 12th Exam 2021 Postpone) कर दी गई है. परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जारी किया. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आठ मई से शुरू होनी थी.इससे पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं को पंचायत चुनाव के कारण टालना पड़ा था. अब कोरोना की वजह से स्थगित करना पड़ा. बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द और स्थगित होने के बाद से ही यूपी बोर्ड को लेकर भी मांग शुरू हो गई थी. पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 24 अप्रैल से होना था. इसके बाद परीक्षाएं 8 मई से निर्धारित की गई.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट (UP Board 10th 12th Exams 2021) की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं.2021 की हाईस्कूल की परीक्षा के लिए कुल 29, 94312 और इंटरमीडिएट के लिए 26, 09501 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं.ये भी पढ़ें-