उत्‍तर प्रदेश बोर्ड के 56 लाख छात्रों का रिजल्‍ट को लेकर इंतजार खत्‍म होने वाला है. यूपी बोर्ड अगले सप्‍ताह में कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम (UP Board 10th, 12th Result 2021) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है. दरअसल, उत्‍तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने हाल ही में यह कहा था कि यूपी बोर्ड मैट्र‍िक और इंटरमीडिएट का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्‍ताह में जारी किया गया है.बता दें कि पिछले वर्ष यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम, 27 जून 2020 को जारी किया गया था. हालांकि पिछले वर्ष परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परिणाम घोषित करने में देर हुई थी. उत्‍तर प्रदेश बोर्ड (UPMSP) मैट्र‍िक और इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्‍ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) एक साथ ही जारी करता है. परीक्षा के लिये रजिस्‍टर करने वाले छात्र, अपना रिपोर्टकार्ड आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर देख सकेंगे. परिणाम (UP Board 10th, 12th Result 2021) चेक करने के लिये छात्रों को अपने रोल नंबर और पासवर्ड की आवश्‍यकता होगी.यूपी बोर्ड (UP Board) की मैट्र‍िक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए इस साल कुल 56,04,628 उम्मीदवारों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था. इसमें से 10वीं के लिये 29,94,312 कक्षा 12वीं के लिये 26,10,316 छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था.