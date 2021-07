UP Board 10th 12th Result 2021 Date: कब जारी होंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के परिणाम

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम (UP Board 10th, 12th Result 2021) जुलाई के दूसरे सप्‍ताह में ही जारी किए जाने की जानकारी दी गई है. इस मुताबिक रिजल्ट 5 से 11 जुलाई तक कभी भी जारी किया जा सकता है. यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए 29.4 लाख और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 26.1 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था.यूपी बोर्ड के परिणाम यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को 31 जुलाई, 2021 तक कक्षा 12 के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था. इस साल उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए छप्पन लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है और वे अपने परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं.घोषित होने के बाद छात्र अपना बोर्ड परिणाम upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर देख सकते हैं.यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्रों को भी इस बार बिना परीक्षा के प्रमोट किया जा रहा है. जो छात्र रिजल्ट तैयार करने के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं होंगे वह परीक्षा दे सकेंगे. इस बार कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी. आने वाले समय में जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो इच्छुक परीक्षार्थी परीक्षा देकर अपना परिणाम सुधार सकेंगे. परीक्षार्थियों से लिया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा. छात्र अगली बोर्ड परीक्षा में बिना परीक्षा फीस के शामिल हो सकते हैं.