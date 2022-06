UP Board 10th 12th Result 2022: 5 स्टेप्स में कैसे पाएं यूपी बोर्ड का रिजल्ट

Upresults.nic.in, UP Board 10th 12th Result 2022 Sarkari Result on upresults.nic.in, upmsp.edu.in, upmspresults.up.nic.in LIVE Updates | Know How to check UP Board 10th 12th Result 2022: उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से आज दोपहर 2 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गयै है. जिसके अनुसार कुल 88.18% छात्र यूपी बोर्ड 10वीं में पास हुए. अब शाम 4 बजे 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.nic.in और रिजल्ट की वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी किया गया है. इसके अलावा स्टूडेंट्स जल्द जल्द से अपना रिजल्ट hindi.news18.com पर भी चेक कर सकेंगे. ये रिजल्ट कुल 47,75,749 परीक्षार्थियों के लिए जारी हो रहा है. जिसमें से 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या – 25,25,007 और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या- 22,50,742 है.

upmsp.nic.in व upresults.nic.in पर इन स्टेप्स में चेक करें रिजल्ट

1- रिजल्ट की वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

2- वहां दिए दो लिंक ‘U. P. Board Intermediate (Class XII) Examination – 2022 Results’ और ‘U. P. Board High School (Class X) Examination – 2022 Results’ पर क्लिक करें.

3-अपना रोल नंबर एंटर करें.

4- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.

5- रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ ही छात्रों के स्कोर कार्ड भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. जिसमें छात्रों के सभी विषयों के अंक के साथ कुल प्राप्त अंक दिए गए हैं. साथ में छात्रों के नाम, माता-पिता के नाम एवं अन्य जानकारी उपलब्ध हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड में उपलब्ध सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें एवं उसमें किसी भी प्रकार की गलती पाई जाने पर तुरंत अपने विद्यालय से संपर्क कर उसे ठीक करा लें.

