UP Board Exams 2022: इस तारीख से शुरू होगी यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा, तुरंत नोट करें डेटशीट

नई दिल्ली (UP Board Exams 2022, UPMSP, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी सूचना जारी की गई है. यूपी बोर्ड 10वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है (UP Board 10th Exam Date Sheet 2022). उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) की वजह से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कुछ देरी के साथ शुरू की जा रही हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट 10 मार्च 2022 को जारी किया जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exams 2022) का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा किया जाता है. हर साल ये परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में ही आयोजित की जाती हैं. इस साल बाकी परीक्षाओं की तरह यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exams) भी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट चेक करने के लिए upmsp.edu.in विजिट करते रहें.

12 अप्रैल तक चलेगी 10वीं की परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन 24 मार्च 2022 से किया जाएगा (UP Board Exams Date Sheet 2022). यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा (UPMSP 10th Exams 2022).

27 लाख छात्र देंगे परीक्षा

यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए 27 लाख 81 हजार 654 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th Date Sheet 2022). यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया जा रहा है. छात्रों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए जाएंग.

ये भी पढ़ें:

Nirmala Sitharaman Education: वित्त मंत्री ने इस संस्थान से की थी पढ़ाई, जानें निर्मला सीतारमण की डिग्री

Girl Hackathon: इन छात्राओं को मिलेगी Google में नौकरी, बस करना होगा ये काम

Tags: Board exams, UP Board, UP Board Exam, UP Vidhan Sabha Election 2022, यूपी विधानसभा चुनाव 2022