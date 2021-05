UP Board 10th, 12th Exams 2021: 10वीं के इम्तिहान रद्द करने की खबर बोर्ड ने की खारिज

नई दिल्ली. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की ओर से 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन 10वीं के विद्यार्थियों के 9वीं की वार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क के परिणाम जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराए जा रहे हैं. अपलोड करने की अंतिम तारीख 24 मई है. जिससे माना जा रहा है कि 24 मई के बाद 10वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में अधिकारिक घोषणा हो सकती है.'जी न्यूज डॉट इंडिया डॉट कॉम/हिंदी' कीके मुताबिक बोर्ड के सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड के खतरों को देखते हुए बोर्ड 10वीं के इम्तिहान को रद्द करने की तैयारी कर रहा है.इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 29.94 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है. इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार स्थगित की जा चुकी है. पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षा को स्थगित किया गया. अभी तक 10वीं का अधिकतम पास प्रतिशत अधिकतम 87.66 फीसद तक रहा है.इससे पहले 17 मई को उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने से जुड़ा नोटिस वायरल हो रहा है. जिसमें कहा जा रहा है कि उत्‍तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षाओं (UPMSP Class 10 and Class 12 exams) का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक 5 जून से बोर्ड परीक्षा शुरू होने की बात कही जा रही है. लेकिन NDTV की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने पुष्टि की है कि वायरल डेट शीट फर्जी है.