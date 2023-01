UP Board 10th Hindi: समझ लें यूपी बोर्ड 10वीं हिंदी का पेपर पैटर्न, टॉपर्स लिस्ट में आएगा नाम

नई दिल्ली (UP Board 10th Hindi Exam Pattern). यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. इनमें से 31,16,458 स्टूडेंट्स 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे (UP Board 10th Exam 2023). यूपी बोर्ड 10वीं हिंदी विषय की परीक्षा 16 फरवरी 2023, गुरुवार को होगी (UP Board Exam 2023). स्टूडेंट्स के पास फिलहाल इस विषय की तैयारी करने के लिए काफी वक्त है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी वेबसाइट upmsp.edu.in पर 10वीं और 12वीं परीक्षा के सभी विषयों के मॉडल पेपर अपलोड किए हैं (UP Board Model Papers). स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे यूपी बोर्ड 10वीं हिंदी पेपर की तैयारी करने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम अच्छी तरह से समझ लें (UP Board Exam Pattern). हिंदी में अच्छे अंक हासिल करने के लिए व्याकरण पर मजबूत पकड़ होना जरूरी है.

खंड अ बहुविकल्पीय (MCQ)

1- हिंदी गद्य – 05 अंक

2- हिंदी पद्य – 05 अंक

3- काव्य सौंदर्य के तत्व – 03 अंक

4- हिंदी व्याकरण – 04 अंक

5- संस्कृत व्याकरण – 03 अंक

6- योग – 20 अंक

खंड बी वर्णात्मक

1- गद्यांश पर आधारित प्रश्न- 6

2- पद्यांश पर आधारित प्रश्न- 6

3- संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद- 05

4- संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद- 05

5- खंडकाव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न- 03

6- गद्य खंड के लेखकों का जीवन परिचय व प्रमुख रचना- 05

7- पद्य खंड के कवियों का जीवन परिचय व प्रमुख रचना- 05

8- संस्कृत पाठ्यवस्तु से एक श्लोक (जो प्रश्न पत्र में न आया हो)- 02

9- संस्कृत पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर- 04

10- निबंध रचना- 09

हिंदी में 90 फीसदी से ज्यादा मार्क्स कैसे हासिल करें? (UP Board Guide)

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय में 90 प्रतिशत से ज्यादा मार्क्स हासिल करना बहुत आसान है (UP Board 10th Hindi Syllabus). यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने पूरे सिलेबस की पढ़ाई हिंदी में करते हैं इसलिए उनकी इस भाषा पर पकड़ ज्यादा बेहतर होती है (UP Board Solutions for Class 10).

1- यूपी बोर्ड 10वीं हिंदी विषय में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए अपनी लेखनी पर खास ध्यान दें. आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए और गलतियां कम से कम.

2- गद्य एवं काव्य के अंतर्गत शुरुआत के 5 लेखकों व कवियों का जीवन परिचय जरूर याद करें.

3- खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें. इन्हें किताबी भाषा में न लिखें.

4- संस्कृत में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हलन्त और विसर्ग की अनदेखी न करें.

5- काव्य रचना की व्याख्या करने के बाद सौंदर्य व भाव साम्य जरूर लिखें.

