UP Board Exam Cancelled: माध्‍यमिक श‍िक्षा परिषद उत्‍तर प्रदेश ने यूपी बोर्ड क्‍लास 12वीं की परीक्षा (UP Board 12th Exam) रद्द कर दी है. सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किये जाने के बाद विभिन्‍न राज्‍यों ने इंटरमीडिएट परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. उत्‍तर प्रदेश में हर साल लाखों की संख्‍या में छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों की सेहत को देखते हुए माध्‍यमिक शिक्षा परिषद, उत्‍तर प्रदेश (UPMSP) ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा को रद्द कर दिया है. बता दें कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं.



राज्‍य के उपमुख्‍यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2021 को रद्द करने की घोषणा की है. इसके साथ ही लाखों छात्रों ने राहत की सांस ली है.



Uttar Pradesh 12th Intermediate Board Exams 2021 have been cancelled by the state government today: Deputy Chief Minister Dinesh Sharma