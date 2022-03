UP Board Exams 2022: यूपी बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस डेट से शुरू होगी परीक्षा

नई दिल्ली (UP Board Exams 2022, UPMSP 12th Exam 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया (UP Board Exams 2022 Dates) है. जैसा कि पहले से बताया जा रहा था, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Elections 2022) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही किया जा रहा है. यूपी बोर्ड 12वीं के छात्रों की जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा (UPMSP 12th Exam 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू होगी.

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exams 2022) का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा किया जाता है. यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी जरूरी अपडेट्स यूपीएमएसपी (UPMSP Website) की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहने की सलाह दी जाती है. यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा का मॉडल पेपर व सिलेबस भी इसी वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है (UP Board 12th Date Sheet 2022).

20 अप्रैल तक चलेगी 12वीं की परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन 24 मार्च 2022 से किया जाएगा (UP Board Exams Date Sheet 2022). यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएगी. यूपी बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा (UPMSP 12th Exams 2022).

कुल 8373 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 8373 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं (UP Board Exam Centres). इस साल यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 24 लाख 11 हजार 35 परीक्षार्थी शामिल होंगे (UP Board 12th Date Sheet 2022). परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा के साथ ही वॉयस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं.

UP Board 12th Exam Time Table 2022

हिंदी – 24 मार्च

भूगोल – 26 मार्च

होम साइंस – 28 मार्च

पेंटिंग आर्ट – 30 मार्च

इकोनॉमिक्स – 1 अप्रैल

कंप्यूटर – 4 अप्रैल

अंग्रेजी – 6 अप्रैल

केमिस्ट्री/हिस्ट्री – 8 अप्रैल

फिजिकल एजुकेशन – 11 अप्रैल

गणित/बायोलॉजी – अप्रैल 13

फिजिक्स – अप्रैल 15

सोशोलॉजी – 18 अप्रैल

संस्कृत – अप्रैल

सिटीजन/सिविक्स – 20 अप्रैल

