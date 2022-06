DECLARED! UP Board 12th Result 2022: यूपी बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, यहां से चेक करें अपनी मार्कशीट

UP Board 12th Result 2022 Declared upmsp.edu.in upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज यानी 18 जून को कक्षा 12वीं का रिजल्ट (UP Board 12th Result 2022) जारी कर दिया है. छात्र जो भी इस परीक्षा (UP Board Intermediate Exam Result 2022) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board 12th Result 2022) चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा में कुल 85.33 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. लड़कों का पास प्रतिशत 81.21 और लड़कियों का पास प्रतिशत 90.15 रहा है. उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से 13 अप्रैल, 2022 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upresults.nic.in/# पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UP Board Intermediate Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (UP Board 12th Result 2022) देख सकते हैं. इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा (UP Board High School Intermediate Exam 2022) के लिए कुल 5192689 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 4775749 परीक्षा में शामिल हुए और 416940 अनुपस्थित रहे. इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 2411035 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 2250742 उपस्थित थे और 160293 अनुपस्थित थे.

UP Board 12th Result 2022 SMS के जरिए देखें

छात्र भारी ट्रैफिक या किसी प्रकार की त्रुटि के कारण आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट चेक करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो SMS के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

फॉर्मेट — UP12<स्पेस>रोल नंबर टाइप करें और इसे 56263 पर भेजें.

UP Board 12th Result 2022 ऐसे करें चेक

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध UP Board Result 2022 लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

आपका UP Board 12th Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UP Board 12th Result 2022 चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

