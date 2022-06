UP Board 12th Topper List 2022: यूपी बोर्ड 12वीं में दिव्यांशी रहीं टॉपर, देखें टॉपर्स लिस्ट

UP Board 12th Result 2022 Topper List Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने UP Board Intermediate Result 2022 जारी कर दिया है. इसके साथ ही यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं का टॉपर लिस्ट (UP Board 12th Result 2022 Topper List) भी जारी कर दिया है. इस परीक्षा में यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में दिव्यांशी (Divyanshi) और अंशिका यादव (Anshika Yadav) ने टॉप किया है. दिव्यांशी को 500 में से 477 अंक मिले हैं, तो वहीं अंशिका यादव (Anshika Yadav) और योगेश प्रताप सिंह (Yogesh Pratap Singh) को 475 अंक मिले हैं. छात्र जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर भी टॉपर्स लिस्ट (UP Board 12th Result 2022 Topper List) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/ पर क्लिक करके भी टॉपर्स लिस्ट (UP Board 12th Result 2022 Topper List) चेक कर सकते हैं. पिछले साल बागपत जिले के अनुराग मलिक (Anurag Malik) ने टॉप किया था. वहीं दूसरे स्थान पर प्रयागराज के प्रांजल सिंह (Pranjal Singh) रहें.

UP Board 12th Result 2022 Topper List इन वेबसाइटों से करें चेक

upmsp.edu.in

results.gov.in

results.nic.in

results.upmsp.edu.in

UP Board 12th Result 2022 Topper List ऐसे करें चेक

UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए UP Board 12th Result लिंक (स्ट्रीम वाइज) पर क्लिक करें.

Result लिंक में UP Board 12वीं पंजीकरण संख्या दर्ज करें.

UP Board 12th Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आगे के संदर्भ के लिए UP Board 12th Result 2022 डाउनलोड करें.

