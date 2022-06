UP Board 12th Result: यूपी बोर्ड 12वीं में बांदा रहा टॉप पर, बलिया बना सबसे फिसड्डी जिला

नई दिल्ली. UP Board 12th Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही जिले बार रिजल्ट की सूची जारी की गई है. जिसमें सबसे अच्छा 12वीं का रिजल्ट बांदा जिले का रहा है. जबकि बलिया जिले का रिजल्ट सबसे फिसड्डी रहा है. यहां पढ़िए यूपी बोर्ड में प्रदर्शन करने वाले सबसे बेहतर पांच और सबसे फिसड्डी 5 जिलों की पूरी लिस्ट

टॉप 5 जिलों की सूची

बांदा 95.32%

हमीरपुर 93.01%

लखनऊ 92.16%

गाजियाबाद 92.12%

अमरोहा 91.95%

5 सबसे फिसड्डी जिले

बलिया 72.75

देवरिया 73.98

हाथरस – 76.67

जालौन 76%

अलीगढ़ 79.13%

UP Board 12th Result 2022 ऐसे करें चेक

सबसे पहले UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

यहां होम पेज पर उपलब्ध UP Board Result 2022 लिंक पर क्लिक करें.

अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

आपका UP Board 12th Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UP Board 12th Result 2022 चेक करें और डाउनलोड करें.

आगे की जरूरत के लिए उसी की एक कॉपी प्रिंट कर लें.

