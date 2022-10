UP Board 12th Topper 2022: बदल गया यूपी बोर्ड टॉपर का नाम! कुछ नंबरों से आगे हुई जुड़वां बहन

नई दिल्ली (UP Board 12th Topper 2022, UP Board Result 2022). बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को पुनर्मूल्यांकन का मौका दिया जाता है. जिन स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट पर डाउट होता है, वह स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर अपने नंबर बढ़वा लेते हैं. साल 2022 में हुई यूपी बोर्ड परीक्षा में एक गजब मामला सामने आया है (UP Board Topper 2022).

UPMSP ने 18 जून 2022 को यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया था. इस परीक्षा में फतेहपुर जिले की दिव्यांशी को टॉपर घोषित किया गया था. लेकिन अब इस रिजल्ट में एक ट्विस्ट है. दरअसल, दिव्यांशी की जुड़वां बहन दिव्या ने पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया था (UP Board 12th Topper Divya). स्क्रूटनी में बढ़े नंबरों के आधार पर उसे यूपी बोर्ड 12वीं का नया टॉपर बताया जा रहा है.

टॉपर लिस्ट में जुड़वां बहनें

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की रहने वाली दिव्यांशी और दिव्या राधानगर में स्थित जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ती थीं. दोनों साल 2022 में हुई 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुई थीं. जून में जारी हुए रिजल्ट के मुताबिक, दिव्यांशी 500 में से 477 अंक हासिल कर टॉपर बनी थीं. वहीं, उनकी जुड़वां बहन दिव्या अपने रिजल्ट से नाखुश थी. उन्हें सिर्फ 433 अंक मिले थे.

हिंदी में बढ़े नंबर

दिव्या ने सभी विषयों में दिव्यांशी से ज्यादा नंबर हासिल किए थे. लेकिन हिंदी और केमिस्ट्री में उन्हें कम अंक मिले थे. ऐसे में उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया था. स्क्रूटनी में उनके अंक दिव्यांशी से 2 अंक ज्यादा हो गए (UP Board 12th Topper Divya). 500 में से 480 अंक हासिल कर दिव्या स्टेट टॉपर बन गईं और दिव्यांशी सेकंड नंबर पर आ गईं.

