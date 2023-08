UP Board Compartment Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2023 का रिजल्ट (UP Board Compartment Result) जारी कर सकता है. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे UP Board की आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board Compartment Result 2023) चेक कर सकते हैं. रिजल्ट घोषणा होने के बाद छात्र रोल नंबर का उपयोग करके अपने स्कोर देख सकते हैं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://results.upmsp.edu.in/ के जरिए भी यूपी कक्षा 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Compartment Result 2023) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट देख सकते हैं. UPMSP ने जुलाई में 96 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित की थी. इन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराने वाले 93.86 प्रतिशत उम्मीदवार उपस्थित हुए थे.

UPMSP के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा, “सुबह की पाली में आयोजित हाई स्कूल सुधार/कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 18,400 उम्मीदवारों में से 1,624 उम्मीदवारों ने परीक्षा नहीं दी है. इसी तरह, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 26,269 उम्मीदवारों में से 1,120 अनुपस्थित रहे.”

UP Board Compartment Result 2023 ऐसे करें चेक

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट Results.upmsp.edu.in पर जाएं.

कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा रिजल्ट लिंक खोलें.

आवश्यक विवरण दर्ज करें और लॉगिन करें.

अपना UP Board Compartment Result 2023 चेक करें और डाउनलोड करें.

भविष्य में उपयोग के लिए पेज का प्रिंटआउट ले लें.

