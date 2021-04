UP Board Exam 2021 Date: इस तारीख से हो सकती हैं UP की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, पढ़ें अपडेट्स

ये है पहले जारी हुआ टाइम टेबल.

नई दिल्ली. UP Board Exam 2021 Date: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की ओर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की नई तारीखों को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है.संभावना है कि UP Board 10th,12th Exam 2021 की परीक्षा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) के बाद आयोजित किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट् के CBSE और ICSE बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड (UP Board) भी मई में परीक्षा (UP Board Exam 2021) आयोजित कर सकती है.इससे पहले यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले 24 अप्रैल 2021 से शुरू होनी थी. अब अनुमान है कि पंचायत चुनावों (UP Gram Panchayat Chunav 2021) में देरी के कारण परीक्षाएं लगभग दो हफ़्ते आगे बढ़ाई जा सकती हैं. इस मुताबिक मई 2021 के पहले हफ्ते यानी 4 या 5 तारीख से शुरू होने की संभावना है.परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) एक सप्ताह तक स्थगित होने की संभावना है. इस मुताबिक रिजल्ट घोषणा की डेट भी आगे बढ़ाई जा सकती है. पुरानी डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का रिजल्ट 10 जून 2021 के आसपास अपेक्षित था. अब देरी के बाद 15 या 17 जून 2021 तक जारी किया जा सकता है.