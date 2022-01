UP Board Exam 2022: 24 मार्च से शुरू हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा, जल्द जारी होगी डेटशीट

UP जीतने को BJP ने बनाया प्लान, जानें अब भाजपा कैसे लड़ेगी यूपी का सियासी दंगल

नई दिल्ली (UPMSP, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अब तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है. लेकिन इस साल माना जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के बीच भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. बीते 2 सालों से देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) का आयोजन नहीं हो पा रहा था.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद किया जाएगा. इसलिए अब तक सभी को विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें घोषित होने का इंतजार था (UP Vidhan Sabha Chunav 2022). अब चूंकि चुनावों का प्लान जारी कर दिया गया है तो सभी की नजरें यूपीएमएसपी (UPMSP) पर टिकी हुई हैं. यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की डेटशीट upmsp.edu.in पर जारी की जाएगी.

मार्च में इस तारीख से हो सकती है परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा के 50 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है. अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा से जुड़े ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किए हैं. लेकिन माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:

Exam Tips: इन तरीकों से कम करें बोर्ड परीक्षा का प्रेशर, रिजल्ट देखकर खुद होंगे हैरान

Board Exams 2022: अगले 2-3 महीने में है बोर्ड परीक्षा, ऐसे चेक करें अपनी तैयारी

बहुत सावधानी से चुने जाएंगे परीक्षा केंद्र

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा केंद्रों के चयन में बहुत सावधानी बरती जा रही है (UP Board Exam Centre). प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा चुका है. केंद्रों से 13 जनवरी 2022 यानी कल तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा गया है.

Tags: Board exam news, Board exams, UP Vidhan sabha chunav, UP Vidhan Sabha election, उत्तर प्रदेश