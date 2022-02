UP Board Exam 2022: इस विषय में फेल होते हैं सात लाख से अधिक छात्र, पढ़ें पूरी जानकारी

UP Board Exam 2022 : यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर जरूरी अपडेट

UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP द्वारा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) की डेट शीट (UP Board Exam 2022 Datesheet) जल्द ही जारी की जाएगी. जिसमें परीक्षा की पूरी समय सारणी दी जाएगी. इससे पहले बोर्ड ने स्कूलों को प्री बोर्ड आयोजित कराने के भी निर्देश दे दिए हैं. बोर्ड चाहता है कि परीक्षा से पहले छात्रों को परीक्षा पैटर्न की जानकारी हो जाए, इसलिए प्री बोर्ड परीक्षाएं बेहद जरूरी है.

वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में इंटर एवं हाई स्कूल को मिलाकर लगभग सात लाख से अधिक छात्र हिंदी विषय में फेल हो गए थे. रिपोर्ट के अनुसार इंटरमीडिएट के 2.70 लाख एवं हाई स्कूल के 5 लाख 28 हजार छात्र हिंदी का पेपर पास नहीं कर पाए थे. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रमुख विषयों के साथ हिंदी का भी अधिक से अधिक अभ्यास करें.

इसके अलावा बोर्ड द्वारा डेटशीट (UP Board Exam Datesheet 2022) जल्द ही जारी की जा सकती है. ऐसे में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

