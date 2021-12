UP Board Exam 2022: इस दिन जारी हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, तैयार रहें छात्र

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Board) 10वीं और 12वीं की इस साल की बोर्ड परीक्षा को लेकर काफी सख्त है (UP Board 10th 12th Exams 2022). नकल को हर तरह से रोकने के लिए सिर्फ उन्हीं परीक्षा केंद्रों को चुना जा रहा है, जहां बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मानकों का सही तरीके से पालन किया जाए (UP Board Exam Centre 2022). यूपी बोर्ड ने अभी तक डेटशीट (UP Board Exam 2022 Datesheet) के संबंध में कोई भी सूचना जारी नहीं की है.

यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ही आयोजित होगी (UP Vidhan Sabha Election 2022). इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षाएं मार्च से पहले शुरू नहीं होंगी. कुछ मीडिया रिपोर्ट में यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट जारी होने की तारीख के बारे में बताया गया है (UP Board Exam 2022 Datesheet). ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यूपी बोर्ड जल्द ही परीक्षा की तारीखें घोषित कर दे. यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए upmsp.edu.in वेबसाइट देखते रहें.

30 दिसंबर को जारी हो सकती है डेटशीट

यूपी बोर्ड ने अभी तक परीक्षाएं के शेड्यूल से जुड़ी कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन कुछ मीडिया हाउस ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि यूपी बोर्ड 30 दिसंबर 2021 को बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट जारी कर देगा. यह भी कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित होंगी.

लाखों छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए इस साल लगभग 53 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. छात्रों की यह संख्या पिछले साल से कम है. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के प्रसार को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre 2022) पर स्टूडेंट्स की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा.

