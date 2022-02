UP Board Exam 2022: जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल, इस वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां होने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 (Board Exams 2022) का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह नोटिस भी आ चुका है कि सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 परीक्षा (CBSE Term 2 Exam) 26 अप्रैल 2022 से आयोजित होंगी. लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के संबंध में अब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है. हालांकि इतना तो तय है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election 2022) का आयोजन किया जाएगा. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam 2022 Schedule) विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) का रिजल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा.

इस वेबसाइट पर रखें नजर

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करते रहने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर नजर रखना जरूरी है. बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam 2022) का शेड्यूल व 10वीं, 12वीं की परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी अपडेट्स इसी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

किसी हाल में स्थगित नहीं होगी बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 28 लाख और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. यूपी बोर्ड का कहना है कि इस साल कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) को स्थगित नहीं किया जाएगा.

