UP Board Exam 2022: क्या इस बार भी बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे छात्र? जानिए यूपी बोर्ड का हाल

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के छात्रों को डेटशीट जारी होने का इंतजार है. अभी तक यूपी बोर्ड ने इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी (UPMSP) की तरफ से बस इतना बताया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) के बाद किया जाएगा. बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहें (Board Exams 2022).

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख घोषित नहीं हुई है (UP Vidhan Sabha Election 2022). ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट भी अब तक जारी नहीं की गई है (UP Board Exam 2022 Date Sheet). हालांकि, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह भी तय नहीं है कि बोर्ड परीक्षा आयोजित हो भी पाएगी या नहीं (Coronavirus In India). अब तो ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले भी काफी बढ़ गए हैं (Omicron Cases In India).

राज्य में लगने लगे हैं प्रतिबंध

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में प्रतिबंध लगाए जाने लगे हैं (Coronavirus In UP). जिन भी शहरों में 1000 के ऊपर मामले हैं, वहां नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) में काफी सख्ती बरती जा रही है. अगर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिनी लॉकडाउन (Mini Lockdown) भी लगाया जा सकता है. वहीं, स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है (Schools Closed In UP).

ये भी पढ़ें:

UPSC Exam: टॉपर के इन टिप्स से बन जाएंगे IAS, कोचिंग जाने की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

MBA Courses: कैट 2021 में 80 पर्सेंटाइल स्कोर करने वाले न हों परेशान, यहां से करें एमबीए

फरवरी में होनी है प्री बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा फरवरी 2022 में होनी तय है (UP Pre Board Exam 2022). लेकिन अंतिम फैसला राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा (Coronavirus In UP). अगर ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करवा पाना मुमकिन नहीं होगा तो शायद साल 2022 में भी यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) को रद्द किया जा सकता है.

ऐसे तैयार किया जा सकता है रिजल्ट

अगर कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 टली तो 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 50 फीसदी कक्षा 10वीं के आधार पर, 10 फीसदी प्री-बोर्ड, अर्द्धवार्षिक, तिमाही परीक्षा और 40 फीसदी कक्षा 11वीं के रिजल्ट के आधार पर तय किया जाएगा. वहीं, 10वीं का रिजल्ट 50 फीसदी प्री बोर्ड और 50 फीसदी कक्षा 9वीं के अंकों के आधार पर तय होगा (UP Board Exam Result 2022).

Tags: Board exams, UP Board Exam, UP Vidhan sabha chunav, UP Vidhan Sabha election, कोरोना वायरस, यूपी विधानसभा चुनाव 2022