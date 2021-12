UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, जानें कब होंगीं परीक्षाएं

UP Board Exam 2022: यूपी 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू

UP Madrasa Board : यूपी बोर्ड के साथ होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षा, जानें डिटेल

UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के लिए 10वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और 9वीं व 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट कल यानी 15 दिसंबर 2021 है. इसके बाद 16 से 18 दिसंबर तक छात्र अपने फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे. बता दें कि बोर्ड ने 2021 में प्रमोट किए गए छात्रों को 2022 की बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में निशुल्क शामिल होने का मौका दिया है.

UP Board Exam 2022: कब होगी बोर्ड परीक्षाएं

एक मीडिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के हवाले से बताया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगी. हांलाकि प्री बोर्ड चुनाव के पहले आयोजित करा लिए जाएंगे. जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाएं 24 अप्रैल के नजदीक से शुरू हो सकती हैं. जिसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 से 18 दिनों में करा ली जाएंगीं. वही प्री बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी में आयोजित कराए जाने की जानकारी सामने आ रही है.

