UP Board Exam 2022: 1 जनवरी से होगी प्री बोर्ड परीक्षा, ये स्कूल बनेंगे एग्जाम सेंटर

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022 Latest News). उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी के विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद किया जाएगा. अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की डेट शीट जारी नहीं हुई है (UP Board Exam 2022 Date Sheet). यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए upmsp.edu.in ध्यान से देखते रहें. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre 2022) बनाने में काफी सावधानी बरती जा रही है.

साल 2020 से फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) की वजह से सभी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं. साल 2021 में भी कोरोना वायरस संक्रमण का कहर होने की वजह से रिजल्ट ऐसे ही जारी कर दिए गए थे. लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board), सीआईएससीई बोर्ड (CISCE Board) के साथ ही सभी राज्य बोर्ड भी अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं (UP Board 10th 12th Exams 2022).

कुछ दिनों में होगी प्री बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 के बीच किया जाएगा (UP Pre Board Exam 2022). अभी तक जारी की गई सूचना में कोई बदलाव नहीं होता है तो बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में शामिल होने वाले छात्र परीक्षाओं के लिए तैयार रहें. वहीं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी भी शुरू हो गई है लेकिन परीक्षा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद ही आयोजित होगी.

ये भी पढ़ें:

Pariksha Pe Charcha: पीएम मोदी इस साल भी करेंगे ‘परीक्षा पे चर्चा’, उससे पहले की ये अपील

UP Board Exam 2022: इस आधार पर चुने जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र, जारी हुए नए निर्देश

बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए निर्धारित हैं अंक

यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के मानक जारी कर दिए गए हैं (UP Board Exam Centre 2022). सभी स्कूलों को इसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने के लिए किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा-

1- राजकीय विद्यालय को 50 अंक

2- सहायता प्राप्त विद्यालय को 30 अंक

3- वित्तविहीन विद्यालय को 10 अंक

4- सीसीटीवी कैमरा होने पर 10 अंक

5- परीक्षा परिणाम 90 फीसदी होने पर 10 अंक

Tags: Board exam, UP Board, UP Board Exam, UP Vidhan Sabha election, Vidhan sabha Chunav 2022, उत्तर प्रदेश