UP Board Exam 2022: 7 अप्रैल को है यूपी बोर्ड 12वीं फिजिक्स का पेपर, इस तरह से करें तैयारी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) द्वारा होने वाली यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो गई थी (UP Board 10th 12th Exam). दो साल बाद ऑफलाइन मोड में यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) आयोजित होने की वजह से यूपी सरकार (UP Government) नियमों को लेकर काफी सख्त है. परीक्षा के दौरान नकल या किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का पूरा शेड्यूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है (UP Board 10th 12th Exam). यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं. यूपी बोर्ड 12वीं इंग्लिश पेपर लीक (UP Board Paper Leak) हो जाने के बाद से सख्ती बढ़ा दी गई है. 7 अप्रैल 2022 को यूपी बोर्ड 12वीं का फिजिक्स पेपर है.

दूसरी पाली में होगी विज्ञान की परीक्षा

यूपी बोर्ड 12वीं का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर 7 अप्रैल 2022 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दूसरी पाली में होगा. साइंस स्ट्रीम के सभी छात्र कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. कोविड 19 संक्रमण के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है. इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपीएमएसपी ने एग्जाम सिलेबस में कटौती कर दी है.

चेक करें यूपी बोर्ड 12वीं साइंस सिलेबस

यूपी बोर्ड 12वीं फिजिक्स परीक्षा का आयोजन 50-20-30 के पैटर्न पर किया जा रहा है (UP Board Exam Pattern). इसके अनुसार, परीक्षा में 50 अंकों के लिखित प्रश्न और 20 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे. बचे हुए 30 अंक इंटरनल असेसमेंट परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे. छात्र upmsp.edu.in पर फिजिक्स एग्जाम का पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा के हर विषय की तैयारी मॉडल पेपर के जरिए की जा सकती है.

