UP Board 12th Science Exam: कल है यूपी बोर्ड 12वीं साइंस का पेपर, इन टिप्स के साथ करें तैयारी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UP Board 12th Science Exam, upmsp.edu.in). इन दिनों यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है (UP Board 10th 12th Exam). यूपी सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो गई थी और 31 मार्च को 12वीं इंग्लिश का पेपर लीक (UP Board Paper Leak) हो गया था. अब यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है.

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का कल यानी 7 अप्रैल 2022 को साइंस विषय का पेपर है (UP Board 12th Science Exam). यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) के हर विषय की तैयारी मॉडल पेपर की मदद से की जा सकती है. यूपी बोर्ड मॉडल पेपर (UP Board Model Paper) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किए जा चुके हैं. इनसे यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) का बेस्ट अंदाजा लगाया जा सकता है.

यूपी बोर्ड 12वीं साइंस पेपर की तैयारी कैसे करें?

ज्यादातर स्टूडेंट्स को साइंस विषय काफी कठिन लगता है (UP Board 12th Science Exam). कल यूपी बोर्ड 12वीं का साइंस विषय का एग्जाम है. इसकी तैयारी के लिए थ्योरी के साथ ही डायग्राम आदि की भी प्रैक्टिस करें. जानिए यूपी बोर्ड 12वीं साइंस एग्जाम की तैयारी करने के कुछ टिप्स.

1- यूपी बोर्ड साइंस एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझें.

2- आपने रिवीजन के टाइम पर जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे, अब उन्हीं से तैयारी करें.

3- हर टॉपिक के हिसाब से एक खास स्ट्रैटेजी बनाएं.

4- हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें.

5- यूपी बोर्ड 12वीं साइंस के मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर टाइम मैनेजमेंट की कला सीख लें.

6- परीक्षा से एक रात पहले स्ट्रेस लेने के बजाय अच्छी और सुकूनभरी नींद लें.

