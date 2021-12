UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड ने 10वीं, 12वीं की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के दिए निर्देश, जानिए पूरा मामला

UP Board : 1 करोड़ 10 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम, यहां देखिए क्लास वाइज संख्या

UP Board Exam 2022, UP Board Exam 2022 News: उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों को 10वीं, 12वीं (UP Board Exam 2022) का सिलेबस जल्दी पूरा कराने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कई स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है. ऐसे में बोर्ड ने स्कूलों को जल्द से जल्द इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं. सिलेबस समय पर पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का भी सुझाव दिया है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में प्री बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी 2022 में शुरू हो जाएंगी. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं (UP Board Exam 2022) फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएंगी. जहां लिखित परीक्षाएं मार्च के चौथे सप्ताह में प्रस्तावित हैं, वही प्रैक्टिकल फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगे.

बता दें कि कक्षा 10वीं, 12वीं के मिलाकर लगभग 52 लाख छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. जिसमें 28 लाख छात्र कक्षा 10वीं की, जबकि 24 लाख छात्र कक्षा 12वीं की परीक्षा देंगे. छात्रों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है.

Tags: UP Board, UP Board Exam