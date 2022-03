UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, तैयारी से पहले करें चेक

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू होगी. यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 11 अप्रैल 2022 तक और यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल 2022 तक चलेगी (UPMSP Exam). इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) में कुछ बदलाव किया गया है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को इस बदलाव की सही जानकारी होनी चाहिए (UP Board Exam Tips).

किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस (UP Board Syllabus) और एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) की पूरी जानकारी होना अनिवार्य माना जाता है. इससे एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने में मदद मिलती है (Board Exam Tips). इसके लिए मॉडल पेपर (UP Board Model Paper) की भी सहायता ली जा सकती है. अगर आप यूपी बोर्ड 10वीं या 12वीं की परीक्षा (UPMSP Exam) में शामिल होने वाले हैं तो जानिए एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) में किए गए बदलाव.

यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे ऐसे सवाल

यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) के अनुसार, 10वीं और 12वीं की परीक्षा 50-20-30 फॉर्मेट में होगी (UP Board Exam Format). इसमें लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जबकि एमसीक्यू के लिए 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे और बाकी के 30 अंक इंटरनल एसेसमेंट (Internal Assessment) के लिए रखे जाएंगे.

परीक्षा के लिए मिलेगा इतना समय

कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Schedule) के लिए टाइम भी बदल दिया गया है. इस साल स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा. दरअसल, सभी को 15 मिनट का रीडिंग टाइम (Reading Time) मिलेगा, जिसमें वे अपना पेपर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं.

