UP Board Exam 2022: कल से शुरू होंगे यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम, जानें रिजल्ट में क्यों होगी देरी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UP Board Practical Exam 2022, UP Board Result 2022, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य में हर साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा पहले हो गई थी लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल बाद में रखा गया. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल परीक्षा कल यानी 20 अप्रैल 2022 से शुरू होगी.

यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा खत्म होने के बाद ही यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी किया जा सकेगा. दरअसल, फाइनल रिजल्ट में यूपी बोर्ड थ्योरी विषयों के मार्क्स के साथ ही प्रैक्टिकल विषयों के नंबर भी जोड़े जाएंगे. इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा.

परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रैक्टिकल परीक्षा

इस साल यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहली बार थ्योरी पेपर के बाद आयोजित की जा रही हैं. जानिए इससे जुड़ी कुछ अहम बातें.

1- पहली बार स्टूडेंट्स को उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी, जहां उन्होंने थ्योरी परीक्षाएं दी थीं.

2- इससे पहले तक यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा हमेशा होम सेंटर पर यानी अपने स्कूलों में आयोजित की जाती थी.

3- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि की ड्यूटी भी लगाई जाएगी.

4- छात्रों को नकल करने से रोकने के लिए थ्योरी पेपर की ही तरह यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा भी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आयोजित की जा रही है.

5- यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को परीक्षा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के साथ ही परीक्षा का वीडियो भी बनाकर भेजना होगा.

