UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड ने जारी किए जरूरी निर्देश, दिसंबर तक करना होगा ये काम

प्रयागराज (UP Board Exam 2022, Board Exams 2022). देश में इन दिनों विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है (Board Exams 2022). सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षाएं (CBSE Board Term 1 Exam) जल्द शुरू होने वाली हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) ने भी जरूरी सूचना जारी की है. परीक्षाओं के संबंध में यह जरूरी अपडेट यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला (Divyakant Shukla) ने जारी किया है.

यूपी बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2021-22 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है (UP Board Exam 2022). इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा (UP Board Half Yearly Exams) से जुड़ा अपडेट जारी किया गया है. स्कूल टीचर्स के साथ ही छात्रों और अभिभावकों को भी इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए. अगर आप भी यूपी बोर्ड (UP Board) के छात्र हैं तो यह खबर खासतौर पर आपके लिए है.

वेबसाइट पर अपलोड होंगे मार्क्स

कक्षा 9 से 12 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों को वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश जारी किया गया है. कक्षा 9वीं व 10वीं के संस्थागत छात्र/छात्राओं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक 3 दिसंबर 2021 तक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

11वीं-12वीं कक्षाओं के लिए भी आदेश

इसी तरह कक्षा 11वीं व 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा (प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षा) के प्राप्तांक भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया गया है. ये सभी अंक 3 दिसंबर तक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

इस सेशन की प्रयोगात्मक परीक्षाएं नवंबर के द्वितीय सप्ताह में आयोजित हुई थीं. वहीं, लिखित परीक्षा 15 नवंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित हई थीं.

ये जरूरी आदेश यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने जारी किया है.

